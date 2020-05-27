AFYONKARAHİSAR Su istediği 85 yaşındaki kadını darbedip, parasını aldı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Su istediği 85 yaşındaki kadını darbedip, parasını aldı

Su istediği 85 yaşındaki kadını darbedip, parasını aldıAFYONKARAHİSAR'da, kendisinden su isteyen kişiye kapıyı açan Hatice Ayçiçek (85), darbedildi.

Su istediği 85 yaşındaki kadını darbedip, parasını aldı AFYONKARAHİSAR'da, kendisinden su isteyen kişiye kapıyı açan Hatice Ayçiçek (85), darbedildi. Evde bulunan parası da çalınan kadın hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Fatih Mahallesi'nde yalnız oturan Hatice Ayçiçek'in öğle saatlerinde evine gelen kimliği belirsiz şüpheli, su isteme bahanesiyle kapıyı açtırdı. Hatice Ayçiçek kapıyı açtıktan sonra üzerine çullanan saldırgan, kadını darbetti. Daha sonra kadının evindeki bir miktar parasını alan saldırgan, hızla olay yerinden kaçtı. Kadının yardım çığlıklarının duyulması üzerine durum polise bildirildi. İhbar sonrası eve polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen Ayçiçek, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve sağlık durumu iyi olan Hatice Ayçiçek'in verdiği bilgiler doğrultusunda eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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