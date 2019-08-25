Son Dakika Haberleri: AFYONKARAHİSAR SUNUCU UNUTTU, SALONDAKİLER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUYUP, SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU
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AFYONKARAHİSAR SUNUCU UNUTTU, SALONDAKİLER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUYUP, SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

1 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'da Zafer Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı krizi yaşandı.

AFYONKARAHİSAR SUNUCU UNUTTU, SALONDAKİLER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUYUP, SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da Zafer Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı krizi yaşandı. Sunucu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı unutunca salondakiler ayağa kalkıp önce İstiklal Marşı'nı okudu ardından da saygı duruşunda bulundu. Sunucu daha sonra salondakilerden özür diledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Bingür Sönmez'in konuşmacı olarak katıldığı program öncesinde İstiklal Marşı ve saygı duruşu krizi yaşandı. Sunucu konuşması için Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı kürsüye davet edip, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı unutunca salonda bulunanlar yüksek sesle İstiklal Marşı'nın okunması gerektiğini söyledi. Daha sonra salondakiler ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. O sırada sunucu İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyalım diyerek salona seslendi. Bir süre sunucuyu dinlemeyen katılımcılar daha sonra sunucu eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.

Ardından salondakiler saygı duruşu yapılmadığı için saygı duruşuna geçtiler. İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unutan sunucu, yoğunluktan dolayı böyle bir hata olduğunu belirterek, salondakilerden özür diledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:29 Kaynak: DHA
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