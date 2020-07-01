AFYONKARAHİSAR Şüpheli çantadan tamir malzemeleri çıktı - Son Dakika

Şüpheli çantadan tamir malzemeleri çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir apartmanın girişinde unutulan çanta fünye yardımıyla patlatıldı. Yapılan incelemede çantanın içinden anahtar tamir malzemeleri çıktı.

Cuma Mahallesi Ali Çetinkaya sokaktaki 5 katlı bir apartmanın girişinde dün saat 18.30 sıralarında şüpheli bir çanta fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak çevredeki evleri ve apartmanları kontrollü şekilde boşalttı ve güvenlik şeridiyle kapattı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı çantayı fünye yardımıyla patlattı. Çantadan anahtar tamir takımları çıktı. Yapılan incelemenin ardından çanta olay yerinden kaldırıldı.