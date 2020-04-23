AFYONKARAHİSAR Suudi Arabistan'dan gelen 182 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı - Son Dakika

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AFYONKARAHİSAR Suudi Arabistan'dan gelen 182 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
6 saat önce
Suudi Arabistan'dan gelen 182 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındıKoronavirüs tedbirleri kapsamında yurda giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından Suudi Arabistan'da mahsur kalan 182 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'a getirilerek, karantinaya alındı.
Suudi Arabistan'dan gelen 182 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından Suudi Arabistan'da mahsur kalan 182 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'a getirilerek, karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:19 Kaynak: DHA
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