Afyonkarahisar tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı - Son Dakika

Afyonkarahisar tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı

6 saat önce

Tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadıAfyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25), temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu.

Tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25), temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sinanpaşa Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, dün Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Öztürk, eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ambulansla Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Öztürk kurtarılamadı. Uzman Çavuş Gökhan Öztürk'ün naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi, burada yapılan işlemlerin ardından memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine gönderildi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan cenazeyi almaya gelen Gökhan Öztürk'ün ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

Afyonkarahisar tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı

Sinanpaşa, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızılay, depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud'u ailesini kavuşturmak için harekete geçti
Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Alarm çalınca eşim telefonu buldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 21:16:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]