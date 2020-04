AFYONKARAHİSAR Tağşişli ürün listesinde yer alan firmadan açıklama - Son Dakika

Tağşişli ürün listesinde yer alan firmadan açıklama

AFYONKARAHİSAR'ın et ve et ürünlerinde ünlü firmalarından birinin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal İpek ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alpay İpek, bir ürünlerinin tağşişli ürün listesinde açıklandığını, bu ürüne ait numuneyi bir gün sonra tekrar incelettiklerini ve rapor sonucunda dana eti dışında bir bulgu çıkmadığını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 17 Nisan'da yayınladığı tağşişli ürünler listesinde adı geçen firmanın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal İpek ile kardeşi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alpay İpek basın toplantısı düzenledi. 1956 yılından bugüne et ve et ürünleri imalatı üzerine hizmet verdiklerini ve 4 nesildir sektörde hizmet verdiklerini aktaran Alpay İpek, "Geçmişten günümüze kadar verdiğimiz hizmetle Afyonkarahisar ve Türkiye'nin en önemli et ve et ürünleri üreticisi olduk. O günlerden bu günlere gelinceye kadar kurucumuz Hacı İsmail Arsoy'un şu sözlerini hiç unutmadık. 'Evlatlarım yemediğinizi yedirmeyin.' Biz bu şiarla üretimimizi her daim sürdürdük, kendi yemediğimizi kimseye yedirmedik" dedi.

Fabrikalarında 100'den fazla çalışanı ile günde 10 tonluk üretim yaparak Afyonkarahisar'ın Türkiye'deki en önemli markalarından biri olduklarını kaydeden Alpay İpek, "Her geçen gün yaptığımız yeni yatırımlarla firmamızı ve üretimimizi artırmaya, tanıtım faaliyetlerimiz ile de Afyon sucuğunu Türkiye'ye tanıtan bir firmayız. Firma olarak en önem verdiğimiz konu kalite ve hijyendir. Üretim tesislerimizden her gün numuneler alınarak, incelenir ve üretilen kaliteli ürünler halka sunulur. Dileyen vatandaşlar tesislerimize gelebilir ve üretim aşamalarımızı yerinde görebilir" diye konuştu.

17 Nisan'da yayınlanan listede firmalarının adının haksız yere olduğunu öne süren Alpay İpek, "Seri parti numarası 11.01.2020 olan fermente sucuğumuzun ilk yapılan analizinde baş eti (tükürük bezi) tespit edilen bir rapor çıktı. 21 Ekim'de bize ulaşan raporun ardından talebimiz üzerine aynı numunenin aynı laboratuvarda ikinci kez yapılan analizinde ise yabancı bir madde bulgusuna rastlanmadığı raporu verildi. Bizde mevcut olan bu raporlar Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait raporlardır. TÜBİTAK başta olmak üzere uluslararası laboratuvarlardan gelen raporlarda da alınan numune sonuçları temiz çıkmıştır" dedi.

Alpay İpek ayrıca bu konuyla ilgili hukuksal yollara başvuracaklarını da açıkladı.

'ÜRETİMİMİZDE LEKE VE HİLE YOKTUR'

Yönetim Kurulu Başkanı Kemal İpek de 4 nesildir yaptıkları üretimlerde işlerine hile katmadıklarını söyledi. Kemal İpek şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 17 Nisan'da yayınladığı teşhir listesinde firmamızın da isminin geçmesini üzüntüyle öğrendik. Elimizdeki raporların ilkinde baş eti olduğu açıklanmış, aynı numunede yapılan ikinci inceleme sonunda ise bulguya rastlanmadığı belirtilmiştir. 1956 yılından bu yana üretim yapan bir firma olarak bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık. Şunu net bir şekilde ifade ediyorum şirketimiz 4 nesildir işine leke bulaştırmadı, bundan sonra da bulaştırmayacaktır. İşimiz bizim namusumuzdur ve kimse namusuna laf söyletmek istemez. Bizim de üretimimizde leke ve hile yoktur."