Afyonkarahisar-takımının maçlarını minibüs üzerine yaptığı seyyar tribünde mangal yaparak izliyor - Son Dakika

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Afyonkarahisar-takımının maçlarını minibüs üzerine yaptığı seyyar tribünde mangal yaparak izliyor
11 dakika önce
Afyonkarahisar-Takımının maçlarını minibüs üzerine yaptığı seyyar tribünde mangal yaparak izliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:32 Kaynak: DHA
Afyonkarahisar-Takımının maçlarını minibüs üzerine yaptığı seyyar tribünde mangal yaparak izliyor
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