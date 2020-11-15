Afyonkarahisar Taşoluk'ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar Taşoluk'ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı

15.11.2020 11:53
Afyonkarahisar Taşoluk'ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi'nde 17 yıldır polen üretimi gerçekleştiren firma, şimdi de vitamin deposu olarak bilinen arı ekmeği 'perga' üretimine başladı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi'nde 17 yıldır polen üretimi gerçekleştiren firma, şimdi de vitamin deposu olarak bilinen arı ekmeği 'perga' üretimine başladı. 2021 yılında 10 ton arı ekmeği üretimini hedefleyen firma iş ortaklarıyla birlikte başta İran, Katar, Lübnan olmak üzere birçok ülkeye arı ekmeği ihraç ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi'nde 17 yıldır polen üretimi yapan firma arı ekmeği (Perga) üretimine başladı. Farklı illerde çiçek balı sağımı yapan firma bal peteklerini arı ekmeğine dönüştürüyor. İçerisinde zengin enzimler barındıran perga, petek yuvalarında oluştuğu için bal ile fermente edilmiş arı polenine benziyor. Arılara faydalı olduğu kadar insan vücudu için de birçok faydası olan arı ekmeğinin gün geçtikçe Türkiye'de ve dünyada pazarı genişliyor.

2021'de 10 ton üretim hedefliyoruz

Üretim süreciyle ilgili bilgiler veren firma sorumlusu Murat Akdi, arı ekmeğinin Türkiye'de 3-4 yıldır popüler olduğunu söyledi. Akdi şöyle devam etti;

"Firmamız 17 yıldır arı poleni ticaretiyle uğraşıyor. Arı poleninin yanı sıra 2020 yılında arı ekmeği üretimine başladık. 2020 yılında yaklaşık 3 ton üretim gerçekleştirdik. Önümüzdeki 2021 yılı için ortalama 10 ton civarında üretim yapmayı hedefliyoruz. Ürünlerimiz Türkiye genelinde arıcılardan toplanıyor işletmemize getirilip profesyonel ekiplerimiz tarafından işlemden geçiyor. İşlemden geçtikten sonra pazarlamak üzere iç piyasadaki kurumsal paydaşlarımıza sevkiyatı sağlanıyor. Günden güne arı ekmeğine talep artıyor. Biz de buna daha fazla önem veriyoruz. Perga daha çok İran, Katar Lübnan gibi Arap ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor."

"Vitamin deposu bir ürün"

Üretim Müdürü Elif Uçar ise, perganın yüksek vitamine sahip bir ürün olduğunu ifade ederek: "Perga içeriğindeki yüksek vitamin, mineral ve aminoasit içeriğiyle çok üstün bir gıda maddesidir. Başta kanser olmak üzere hastalığa karşı bağışıklık etkisi göstermektedir. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir. Aynı zamanda B vitamini ve diğer vitaminler ile vücut direncini arttırmaktadır. Mide, bağırsak problemlerine iyi gelmektedir. Aynı zamanda sindirimsel bir rahatsızlığınız varsa kabız gibi buna da iyi gelmektedir. Günlük tüketim dahilinde vücudu dinç ve zinde tutmaktadır. Günlük tüketimi yetişkinler için bir tatlı kaşığıyken çocuklar için de bir çay kaşığı şeklinde önerilmektedir" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Taşoluk'ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı
Afyonkarahisar Taşoluk'ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı
Afyonkarahisar Taşoluk'ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı
Afyonkarahisar Taşoluk'ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı
Afyonkarahisar Taşoluk'ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı
Afyonkarahisar Taşoluk'ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı
Afyonkarahisar Taşoluk'ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı

Sinanpaşa, Türkiye, Taşoluk, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Taşoluk'ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı - Son Dakika


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