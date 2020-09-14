AFYONKARAHİSAR Tatile gittiği apartta köpeklerin saldırısına uğradığı iddiası - Son Dakika

Tatile gittiği apartta köpeklerin saldırısına uğradığı iddiası

AFYONKARAHİSAR'dan tatil için Antalya'ya giden Gökhan Diker (39), kaldığı otelde beslenen pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradığını iddia etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, 40 dikiş atılıp, 100 de iğne vurulduğunu belirten Gökhan Diker, otel sahibinden şikayetçi olduğunu söyledi. Otelin sahibi ise köpeklerin pitbull değil çoban köpekleri olduğunu öne sürerek, "Herhangi bir kastım yoktur, olay tamamen benim kontrolüm dışında oldu" dedi.

Olay, 5 Eylül'de Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Lara bölgesindeki bir apartta yaşandı. Gökhan Diker ve arkadaşı Musa Çevik (40) birlikte tatil için otele yerleşti. İki arkadaş aynı gün akşam saatlerinde gezinti yapmaya karar verdi. Gökhan Diker arkadaşından önce odasından inerek otelin bahçesinde beklemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre apartın girişinde özel yaptırılan kafeslerde beslenen pitbull cinsi 2 köpek serbest kaldı ve Gökhan Diker'e saldırdı. Köpeklerle yaklaşık 10 dakika mücadele eden Gökhan Diker, kolundan, karnından ve bacaklarından ısırılarak, yaralandı. Gökhan Diker, durumu fark eden arkadaşı Musa Çevik sayesinde kurtuldu. Daha sonra yine arkadaşı tarafından özel araçla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gökhan Diker'e burada yaralarına 40 dikiş atılarak 100 de iğne vuruldu. Diker, tedavisinin ardından taburcu olurken, işletme ve köpeklerin sahibi Y.Ş. hakkında polise giderek şikayetçi oldu.

40 İĞNE, 100 DİKİŞ

Yaşadığı dehşet anlarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Gökhan Diker, vücudunda bu saldırı nedeniyle 40 dikiş bulunduğunu ve 100 de iğne yapıldığını söyledi. Diker, "5 Eylül'de tatile gittim. Arkadaşımı otelin bahçesinde bekliyordum. Otelin köpeği olan 2 pitbull bir anda üzerime saldırdı ve vücudumun çeşitli yerlerini ısırdı. Otelin sahibi kafesinden köpekleri bıraktığı gibi üzerime saldırdılar. Yüzümü kolladım, yüzüme gelmesin diye. Arkadaşım 'Gökhan, Gökhan' diye bana seslenince bu sefer köpekler ona yöneldi, ben o şekilde kurtuldum. Bu bir çocuk ya da kadın olabilirdi ve ölebilirlerdi. Çok zor bir duruma geldim. Arkadaşım aşağı indi, beni kurtararak hemen arabaya aldı ve hastaneye gittik. Hastanede iğneler vuruldu. Vücuduma 100 tane, her bir dikiş yerime iğne vuruldu. Şu anda 40 tane de dikişim var" dedi.

'KÖPEKLERİ ÇOBAN KÖPEĞİ OLARAK BİLDİRMİŞLER'

Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu anlatan Gökhan Diker, "Şu anda halen daha korkusu var ve psikolojik tedavi görüyorum. Gece dışarı korkumdan çıkamadım. Olayla ilgili dava açtım. Hatta dün avukatım aradı, olayın yaşandığı otele polislerle gittiğimiz halde olay yerinden ifadeleri dahi alınmamış ve olayla ilgili tutanak dahi tutulmamış. Bana saldıran köpekleri çoban köpeği olarak bildirmişler" diye konuştu.

'BENİM KONTROLÜM DIŞINDA OLDU'

Köpeklerin sahibi ve otelin işletmecisi Y.Ş. ise olayın ardından polise verdiği ifadesinde, "Çoban köpeklerini gezdiriyordum ve köpeklerim bir anda elimden kurtuldu. ve Gökhan Diker isimli şahsa saldırdı. Ben şahsın yanına gidinceye kadar köpeğimin birisi Diker'i ısırdı. Ben de hızlı bir şekilde şahsın yanına gidip, köpeğimi aldım. Herhangi bir kastım yoktur, olay tamamen benim kontrolüm dışında oldu. Gökhan Diker'in ne kadar zararı varsa karşılayacağım, benim bu olayla ilgili bir şikayetim yoktur" dedi.