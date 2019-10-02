Afyonkarahisar-tedavileri tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya salındı

Afyonkarahisar'da 5 ay önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) yapılan tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da vatandaşların 5 ay önce yaralı halde bulduğu 2 kızıl şahin, AKÜREM'de tedaviye alındı. Veteriner hekimler tarafından özenle beslenerek yeniden uçabilir hale gelen şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Algan ile AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından tekrar doğal yaşam alanlarına salındı. Ekrem beldesi tabiat parkında doğaya bırakılan kızıl şahinler yeniden uçabilmenin keyfini çıkardı.

'KIZIL ŞAHİN VURMANIN CEZASI 72 BİN TL'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Algan, şu ana kadar 1620 hayvanının iyileştirilerek doğaya salındığını belirterek, bunların çoğunun üniversiteyle yaptıkları ortak çalışma sonucu olduğunu vurguladı. Kızıl şahinlerin doğaya büyük katkı sağladığını aktaran Nevzat Algan, önemli bir zinciri oluşturduğunu kaydetti. Avcılara ve vatandaşlara yaban hayvanlarının vurulmaması uyarısında bulunan Algan, Avcılarımızı, vatandaşlarımızı yaban hayvanlarını vurmaları konusunda uyarmak istiyorum. Vurulması gereken zaten bellidir, yaşlı olan fertlerdir. Gençlerimiz ve dişilerimiz kesinlikle korumamamız gerekiyor. Bu kızıl şahinlerin ve buna benzer koruma altındaki hayvanların vurulmasında özellikle kızıl şahinlerde 72 bin TL cezası vardır. Bunun da bilinmesinde fayda vardır. Biz hiçbir vatandaşımıza cezai işlem uygulamak istemeyiz ama bu tür olaylarla da karşı karşıya geldiğimizde cezayı uygulamak zorundayız. Vatandaşlarımızı da bu konuda daha dikkatli ve tedbirli olmasını istiyorum dedi.

'DUYARLI VATANDAŞLARIMIZIN SAYESİNDE DOĞAYA SALINDI'

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır da kızıl şahinlerin iyileştiğini ve doğaya dönecek hale geldiğini söyledi. Silahlı yaralanmalarla merkezlerine gelen hayvanların çoğunlukla doğaya dönemediğinin altını çizen Kandır, ya bacak kırığı ya da kanat kırığından dolayı doğaya dönüşleri mümkün olmuyor. Ancak bu kızıl şahinler duyarlı vatandaşlar tarafından düşkün halde doğada bulunarak tarafımıza iletildi. ve tedavi süreçleri tamamlandı. Enfeksiyon problemleri vardı ve şu anda durumları oldukça iyi, doğaya dönebildiler diye konuştu.