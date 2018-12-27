Afyonkarahisar Temad Temsilciler Kurulu Toplantısı Sona Erdi
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Temsilciler Kurulu Toplantısı tamamlandı.
Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde düzenlenen Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği
(TEMAD) Temsilciler Kurulu Toplantısı tamamlandı. Sandıklı'daki bir termal otelde düzenlenen TEMAD 2. Temsilciler Kurulu Toplantısı sona erdi. TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen
başkanlığındaki toplantıya derneğin 98 şubesinin yöneticileri katıldı. Toplantıda genel merkez ve şubelerin sorunlarıyla çözüm yolları görüşüldü. Toplantıda daha etkin hak getirilmesi, etkin üye sayısının artırılması, kadın kollarının ve şehit-gazi komisyonlarının kurulması, özlük haklarının elde edilmesi, ekonomik sorunlar, sosyal ve hukuki problemler gibi konular değerlendirildi.
TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, Derneğin geleceğini belirlemek için her yıl en az iki defa olmak üzere temsilciler kurulumuzu belirli dönemde topluyoruz. Toplantıda belirlenen gündem maddeleri görüşülüp, değerlendirmeye aldıktan sonra genel merkezinde kararlar alınır. TEMAD, Türkiye genelinde 98 şubesinde Türk milletine hizmet eden bir sivil toplum kuruluşudur. TEMAD'ın en büyük özeliği Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin içinden emekli olmuş meslektaşlarımızın bir arada oluğu bir dernektir. Özellikle Türkiye genelindeki şehit ailelerinin ve gazilerimizin dertlerini ve sorunlarını dinlemeyi, onlara yardımcı olmayı, onlara sahip çıkmayı ilke edinmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyunda ihtiyaç duyulduğu alanda onların her zaman yanında yer alan sivil toplum kuruluşudur dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:10 Kaynak: DHA
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