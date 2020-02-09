Afyonkarahisar termal su şelalesi soğuktan dondu - Son Dakika

Termal su şelalesi soğuktan dondu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 800 metre derinlikten çıkan termal sıcak suyun aktığı yapay şelale dondu.

Sandıklı'da 2 gündür etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Geçen cuma günü yağan kar sonrası hava sıcaklığı ilçede bu gece sıfırın altına düştü. Sıfırın altında 16 dereceyi gören hava sıcaklığı nedeniyle kaplıcaların bulunduğu bölgedeki yapay şelale dondu. 'Şifa Şelalesi' olarak anılan ve 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkıp, 60- 62 dereceye düşürülerek yapay şelaleye verilen su, kayaların üzerinden akarken bu sarkıtları oluştu. Bir taraftan sıcak suyun etkisiyle buhar çıkan şelalede diğer yandan buz sarkıtlarının muhteşem görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı.

İlçe sakinlerinden Mehmet Atlı (52), "Sıcak şelale suyu, böyle nadir rastlanan bir durum soğuktan kendiliğinden donmuş. Sıcaklık eksi 16 dereceyi geçtikten sonra donmuş. Her zaman rastlanan durum değildir. Yılda bir ya da iki defa görülebilir. Bu sıcak su yerin altından yılın 12 ayı her zaman çıkıyor" dedi.