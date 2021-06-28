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Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Çiçek Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Çiçek Başkanlığında Yapıldı

28.06.2021 18:07
Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Çiçek Başkanlığında Yapıldı, System.String[]

Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek'in başkanlığında yapıldı.

Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelinde tıbbi ve aromatik bitkiler alanında yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Kaymakamlar ve Belediye Başkanları ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, komisyon olarak yürütülen çalışmalar, bugüne dek yapılan faaliyetler ve 5. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı sonuç raporu hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'ye Örnek Olacak Projeleri Hayata Geçireceğiz

Toplantıda konuşan ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında Türkiye'ye örnek projeleri hızla hayata geçireceklerini ifade eden Vali Gökmen Çiçek: "Bu meseleyi hem Kaymakamlıklarımız hem belediyelerimiz atlamadan en ufak meseleyi bile küçük mesele olarak görmeden çözmeye çalışıyoruz. Bu şehirde olan her mesele aslında bizim meselemizdir. Tarım, hayvancılık, bitkisel üretim her konu aslında bizimle alakalı. Bitkisel üretim alanında büyük bir alt yapı çalışması içerisindeyiz. AFSÜ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu konuda büyük bir özveriyle alt yapı çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz bu konuda bir komisyon kurarak çalışmalara başladık. Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyonu farklı bir modelle çalışıyor. Bu konuda AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş komisyon başkanı ve bu konuda yetkili. İnşallah Türkiye'ye örnek olacak projeleri hızla hayata geçireceğiz. Bu konuda elimizden geleni yapmakta kararlıyız" diye konuştu.

Afyonkarahisar'ı Bitkisel Üretimde En İyi İl Yapacağız

Bitkisel üretimin geliştirilmesi adına ilçelerde farklı bitkilerin ekim çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Vali Gökmen Çiçek: "Dinar ilçemizde lavanta bahçeleri oluşturuldu. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızı kutluyorum. Muazzam bir ilgi ve satış var. Aynı şekille İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi birlikte bir bahçe kurdular. Şuhut ilçemizde ekinezya tarlaları oluşturuluyor, Çobanlar ilçesinde çörek otu ekimi yapılıyor. İnşallah diğer ilçelerimizde de çalışmalar yapılacak. Tıbbi Bitkiler alanında Afyonkarahisar Belediyesi ile birlikte güzel çalışmalar yapacağız. Afyonkarahisar'ı bu konuda hem merkez hem de en güzel çalışmaların yapıldığı bir il konumuna getirelim. 1 yıl sonra AFSÜ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kaymakamlar ve Belediye Başkanlarının desteğiyle inşallah Afyonkarahisar'ı bitkisel üretimde en iyi il yapacağız" şeklinde konuştu.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Gökmen Çiçek, Karahisar, Türkiye, Tarım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Çiçek Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika


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