Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

2 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 20 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kırıntı et HTS20,0020,00
BuğdayHMS 0,901,25
BuğdayHTS1,151,15
Kırık buğdayHTS 0,700,70
Mısır HMS0,800,80
ArpaHMS 0,801,05
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:00 Kaynak: AA

Mısır, Afyonkarahisar, Ekonomi
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