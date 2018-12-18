Afyonkarahisar Ticaret Borsası
2 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 20 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kırıntı et
|HTS
|20,00
|20,00
|Buğday
|HMS
|0,90
|1,25
|Buğday
|HTS
|1,15
|1,15
|Kırık buğday
|HTS
|0,70
|0,70
| Mısır
|HMS
|0,80
|0,80
|Arpa
|HMS
|0,80
|1,05
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:00 Kaynak: AA
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