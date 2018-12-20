Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

2 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 27,50 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 27,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS27,5027,50
Kemiksiz etHTS 37,0038,00
Karkas etHTS25,0029,00
BuğdayHMS 0,701,20
Arpa HTS0,850,85
Beyaz haşhaş HMS 12,8012,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:19 Kaynak: AA

Afyonkarahisar, Ekonomi
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