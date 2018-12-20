Afyonkarahisar Ticaret Borsası
2 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 27,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 27,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|27,50
|27,50
|Kemiksiz et
|HTS
|37,00
|38,00
|Karkas et
|HTS
|25,00
|29,00
|Buğday
|HMS
|0,70
|1,20
|Arpa
|HTS
|0,85
|0,85
|Beyaz haşhaş
|HMS
|12,80
|12,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:19 Kaynak: AA
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