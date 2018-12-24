Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

2 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuk döner etinin kilogramı 39,42 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuk döner etinin kilogramı 39,42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Sucuk döner eti HTS39,4239,42
Karkas etHTS 27,0028,00
Kuzu etiHTS40,0042,00
SalamHTS 16,1816,18
BuğdayHMS0,851,00
Arpa HMS 0,900,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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