Afyonkarahisar Ticaret Borsası
2 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuk döner etinin kilogramı 39,42 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda sucuk döner etinin kilogramı 39,42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Sucuk döner eti
|HTS
|39,42
|39,42
|Karkas et
|HTS
|27,00
|28,00
| Kuzu eti
|HTS
|40,00
|42,00
|Salam
|HTS
|16,18
|16,18
|Buğday
|HMS
|0,85
|1,00
|Arpa
|HMS
|0,90
|0,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:38 Kaynak: AA
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