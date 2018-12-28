Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|28,00
|28,00
|Sığır eti
|HTS
|21,00
|22,50
|Kemiksiz et
|HTS
|35,52
|35,52
|Karkas et
|HTS
|27,50
|27,50
|Buğday
|HMS
|0,70
|0,90
|Buğday
|HTS
|1,12
|1,13
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:58 Kaynak: AA
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