Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS28,0028,00
Sığır etiHTS 21,0022,50
Kemiksiz etHTS35,5235,52
Karkas etHTS 27,5027,50
BuğdayHMS0,700,90
BuğdayHTS 1,121,13
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:58 Kaynak: AA

Ekonomi
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