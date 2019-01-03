Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 14 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Sığır eti HTS14,0014,00
Dana etiHTS 27,0032,00
Kemiksiz etHTS37,00

70,00
Kırıntı etHTS 15,0015,25
BuğdayHMS0,951,20
ArpaHMS 1,001,17
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:38 Kaynak: AA

Afyonkarahisar, Ekonomi
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