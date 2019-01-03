Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 14 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Sığır eti
|HTS
|14,00
|14,00
|Dana eti
|HTS
|27,00
|32,00
|Kemiksiz et
|HTS
|37,00
|70,00
|Kırıntı et
|HTS
|15,00
|15,25
|Buğday
|HMS
|0,95
|1,20
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,17
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:38 Kaynak: AA
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