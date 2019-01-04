Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 20-29 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 20-29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|20,00
| 29,00
|Sığır eti
|HTS
|20,00
| 21,00
|Kemiksiz et
|HTS
|40,00
| 83,00
|Karkas et
|HTS
|25,50
| 27,50
|Buğday
|HMS
|0,98
| 1,20
|Kırık buğday
|HTS
|0,88
| 0,88
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:19 Kaynak: AA
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