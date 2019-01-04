Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 20-29 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 20-29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS20,00 29,00
Sığır etiHTS 20,00 21,00
Kemiksiz etHTS40,00 83,00
Karkas etHTS 25,50 27,50
BuğdayHMS0,98 1,20

Kırık buğday HTS 0,88 0,88
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:19 Kaynak: AA

Ekonomi
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