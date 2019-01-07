Afyonkarahisar Ticaret Borsası
2 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
| Kuzu eti
|HTS
|40,00
|40,00
|Buğday
|HMS
|1,00
|1,00
|Buğday
|HTS
|1,10
|1,10
|Yulaf
|HTS
|0,95
|0,99
|Beyaz haşhaş
|HMS
|12,00
|12,50
|Sarı haşhaş
|HTS
|9,70
|9,71
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:13 Kaynak: AA
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