Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

2 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kuzu eti HTS40,0040,00
BuğdayHMS 1,001,00
BuğdayHTS1,101,10
YulafHTS 0,950,99
Beyaz haşhaş HMS12,0012,50
Sarı haşhaşHTS 9,709,71
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Ekonomi
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