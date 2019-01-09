Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 27,65 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 27,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Sucuk HTS27,6527,65
PastırmaHTS 83,6083,60
SalamHTS11,8311,83
SosisHTS 11,5711,57
Buğday HMS1,251,28
ArpaHMS 1,111,19
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:39 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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