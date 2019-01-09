Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 27,65 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 27,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Sucuk
|HTS
|27,65
|27,65
|Pastırma
|HTS
|83,60
|83,60
|Salam
|HTS
|11,83
|11,83
|Sosis
|HTS
|11,57
|11,57
|Buğday
|HMS
|1,25
|1,28
|Arpa
|HMS
|1,11
|1,19
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:39 Kaynak: AA
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