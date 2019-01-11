Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26,95 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26,95 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS26,9535,00
Kemiksiz etHTS 40,0040,00
BuğdayHTS1,191,24
BuğdayHMS 1,101,20
Arpa HTS1,191,19
ArpaHMS 1,151,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:43 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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