Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26,95 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26,95 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|26,95
|35,00
|Kemiksiz et
|HTS
|40,00
|40,00
|Buğday
|HTS
|1,19
|1,24
|Buğday
|HMS
|1,10
|1,20
|Arpa
|HTS
|1,19
|1,19
|Arpa
|HMS
|1,15
|1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:43 Kaynak: AA
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