Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı 21 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Sığır eti HTS21,0021,00
Kemiksiz etHTS 30,0041,58
Karkas etHTS17,0026,25
PastırmaHTS 77,1977,19
BuğdayHMS1,101,30
ArpaHMS 1,101,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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