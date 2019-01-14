Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı 21 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Sığır eti
|HTS
|21,00
|21,00
|Kemiksiz et
|HTS
|30,00
|41,58
|Karkas et
|HTS
|17,00
|26,25
|Pastırma
|HTS
|77,19
|77,19
|Buğday
|HMS
|1,10
|1,30
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:13 Kaynak: AA
ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı
"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Yardımcısı, Ürettikleri Altın İçin Çorum'a Gelecek
Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı