Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28,71 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28,71 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|28,71
|28,71
|Kemiksiz et
|HTS
|34,65
|36,64
|Karkas et
|HTS
|24,00
|24,00
|Buğday
|HMS
|1,00
|1,25
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,15
|Yulaf
|HTS
|1,25
|1,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:45 Kaynak: AA
Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida, İflas Etti
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı