Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28,71 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28,71 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS28,7128,71
Kemiksiz etHTS 34,6536,64
Karkas etHTS24,0024,00
BuğdayHMS 1,001,25
ArpaHMS1,001,15
YulafHTS 1,251,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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