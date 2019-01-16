Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında raf ayçiçek yağının kilogramı 5,45 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında raf ayçiçek yağının kilogramı 5,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Raf ayçiçek yağı
|HTS
|5,45
|5,45
|Elma
|HMS
|0,82
|0,82
|Nar
|HMS
|0,72
|0,72
|Ayva
|HMS
|0,46
|0,46
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:08 Kaynak: AA
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