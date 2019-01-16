Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında raf ayçiçek yağının kilogramı 5,45 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında raf ayçiçek yağının kilogramı 5,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Raf ayçiçek yağı HTS5,455,45
ElmaHMS 0,820,82
NarHMS0,720,72
AyvaHMS0,460,46
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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