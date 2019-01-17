Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

33 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en düşük 1,10 liradan, en yüksek 1,25 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en düşük 1,10 liradan, en yüksek 1,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Buğday HMS1,101,25
Çerezlik ayçiçeği HMS 4,754,90
Çerezlik ayçiçeğiHTS5,205,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:07 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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