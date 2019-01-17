Afyonkarahisar Ticaret Borsası
33 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en düşük 1,10 liradan, en yüksek 1,25 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en düşük 1,10 liradan, en yüksek 1,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Buğday
|HMS
|1,10
|1,25
|Çerezlik ayçiçeği
|HMS
|4,75
|4,90
|Çerezlik ayçiçeği
|HTS
|5,20
|5,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:07 Kaynak: AA
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