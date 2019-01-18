Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

43 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 27,75 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 27,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS27,0027,75
Sığır etiHTS 19,5025,00
Düve etiHTS26,0027,00
Kemiksiz etHMS 32,0070,00
BuğdayHMS1,001,00
Beyaz haşhaş HMS 11,0011,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:29 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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