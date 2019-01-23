Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.

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AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti

 HTS

 26,00

 28,00
Sığır eti

 HTS

 23,00

 23,00
Buğday

 HMS

 0,90

 1,30
Arpa

 HMS

 0,80

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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