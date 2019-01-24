Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.

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AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

25,50

29,00

Karkas et

HTS

20,50

27,00

Buğday

HMS

0,90

1,20

Arpa

HMS

0,95

1,10

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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