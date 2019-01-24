Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.
AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|25,50
|29,00
|Karkas et
|HTS
|20,50
|27,00
|Buğday
|HMS
|0,90
|1,20
|Arpa
|HMS
|0,95
|1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:10 Kaynak: AA
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