Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.

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AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti

 HTS

 27,00

 28,00
Beyaz Haşhaş

 HMS

 12,30

 12,50
Ayçiçek Yağı

 HTS

 4,40

 4,40
Yumurta

 HTS

 0,17

 0,35
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Ayçiçek Yağı, Afyon, Ekonomi
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