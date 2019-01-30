Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.
AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HTS
| 27,00
| 28,00
| Beyaz Haşhaş
| HMS
| 12,30
| 12,50
| Ayçiçek Yağı
| HTS
| 4,40
| 4,40
| Yumurta
| HTS
| 0,17
| 0,35
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:32 Kaynak: AA
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