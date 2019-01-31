Afyonkarahisar Ticaret Borsası
56 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 65,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 65,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 40,00
| 65,50
| Karkas et
| HTS
| 21,00
| 29,50
| Kırıntı et
| HTS
| 17,00
| 19,50
| Ayçiçek Yağı
| HTS
| 4,82
| 7,32
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:13 Kaynak: AA
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