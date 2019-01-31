Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

56 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 65,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 65,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 40,00

 65,50
Karkas et

 HTS

 21,00

 29,50
Kırıntı et

 HTS

 17,00

 19,50
Ayçiçek Yağı

 HTS

 4,82

 7,32
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:13 Kaynak: AA

Ayçiçek Yağı, Afyon, Güncel
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