Afyonkarahisar Ticaret Borsası
57 dakika önce
AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27,50 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.
AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27,50 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HTS
| 27,50
| 29,50
| Karkas et
| HTS
| 16,60
| 29,00
| Kemiksiz et
| HTS
| 29,50
| 70,00
| Buğday
| HTS
| 1,24
| 1,42
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:52 Kaynak: AA
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