Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

57 dakika önce

AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27,50 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27,50 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti

 HTS

 27,50

 29,50
Karkas et

 HTS

 16,60

 29,00
Kemiksiz et

 HTS

 29,50

 70,00
Buğday

 HTS

 1,24

 1,42
Arpa

 HMS

 1,20

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:52 Kaynak: AA

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