Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

38 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 31,50 lira en yüksek 74,75 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 31,50 lira en yüksek 74,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et HTS31,5074,75
Kırıntı etHTS 18,0023,00
PastırmaHTS66,5078,03
BuğdayHMS 1,151,72
ArpaHMS0,851,00
MısırHMS 1,001,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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