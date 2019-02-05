Afyonkarahisar Ticaret Borsası
38 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 31,50 lira en yüksek 74,75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 31,50 lira en yüksek 74,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|31,50
|74,75
|Kırıntı et
|HTS
|18,00
|23,00
|Pastırma
|HTS
|66,50
|78,03
|Buğday
|HMS
|1,15
|1,72
|Arpa
|HMS
|0,85
|1,00
|Mısır
|HMS
|1,00
|1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:42 Kaynak: AA
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