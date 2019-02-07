Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en düşük 0,98 liradan, en yüksek 1,57 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en düşük 0,98 liradan, en yüksek 1,57 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Buğday
|HMS
|0,98
|1,57
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,10
|Buğday unu
|HTS
|1,20
|1,96
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:03 Kaynak: AA
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