Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|28,00
|28,00
|Salam
|HTS
|13,45
|13,45
|Sosis
|HTS
|12,01
|12,01
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,00
|Buğday
|HMS
|1,00
|1,00
|Beyaz haşhaş
|HTS
|13,90
|13,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı
Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü
ABD'de Yayımlanan Dergi, Amazon'un Sahibi Bezos'a Çıplak Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı
Rus Kadını Beslediği Domuzlar Öldürüp Yedi