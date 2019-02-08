Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS28,0028,00
SalamHTS 13,4513,45
SosisHTS12,0112,01
ArpaHMS 1,001,00
BuğdayHMS1,001,00
Beyaz haşhaş HTS 13,9013,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:08 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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