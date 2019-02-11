Afyonkarahisar Ticaret Borsası
27 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 29 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Karkas et
|HTS
|29,00
|29,00
|Dana karkas kesim
|HTS
|28,75
|28,75
|Haşhaş ezmesi
|HTS
|18,46
|20,57
|Saman
|HMS
|0,55
|0,55
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:13 Kaynak: AA
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