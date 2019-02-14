Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 29,25 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 29,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|28,00
|29,25
|Sığır eti
|HTS
|21,50
|27,50
|Buğday
|HMS
|0,95
|1,36
|Arpa
|HMS
|0,90
|1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:30 Kaynak: AA
Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak
İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek
Mahkum, Eşinin Pantolununu Çıkarmasını İsteyen Memura Küfrettiği İçin 10 Ay Hapis Cezası Aldı
Kars'ta Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, Herkesi Duygulandırdı