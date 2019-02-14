Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük



En yüksek Dana eti HTS 28,00 29,25 Sığır eti HTS 21,50 27,50 Buğday HMS 0,95 1,36 Arpa HMS 0,90 1,20

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 29,25 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili