Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 29,25 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 29,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|28,00
|29,25
|Karkas et
|HTS
|27,00
|28,50
|Buğday
|HMS
|0,85
|1,20
|Arpa
|HMS
|0,80
|0,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:33 Kaynak: AA
Eski Kocasını Öldürüp Kayıp Başvurusunda Bulunan Kadını, 14 Yaşındaki Kızı Ele Verdi
Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu
İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu
Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı