Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 39,60 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 39,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|39,60
|39,60
|Karkas et
|HTS
|27,10
|27,10
|Buğday
|HMS
|0,90
|1,27
|Arpa
|HMS
|0,80
|1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:34 Kaynak: AA
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