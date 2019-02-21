Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 27 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Karkas et HTS24,0027,00
SalamHTS 12,7412,74
BuğdayHMS1,101,30
Kırık buğday HTS0,950,95
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:28 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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