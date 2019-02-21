Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 27 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Karkas et
|HTS
|24,00
|27,00
|Salam
|HTS
|12,74
|12,74
|Buğday
|HMS
|1,10
|1,30
|Kırık buğday
|HTS
|0,95
|0,95
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:28 Kaynak: AA
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