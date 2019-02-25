Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

18 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 35 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et HTS35,0035,00
Karkas etHTS 24,0029,00
BuğdayHMS1,051,30
Arpa HMS1,001,12
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:00 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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