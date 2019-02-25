Afyonkarahisar Ticaret Borsası
18 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 35 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|35,00
|35,00
|Karkas et
|HTS
|24,00
|29,00
|Buğday
|HMS
|1,05
|1,30
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,12
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:00 Kaynak: AA
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