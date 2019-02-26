Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 27,72 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 27,72 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et HTS27,7240,00
BuğdayHMS 1,201,20
Buğday unuHTS1,601,80
Razmol HTS1,101,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:59 Kaynak: AA

Afyon, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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