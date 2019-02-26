Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 27,72 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 27,72 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|27,72
|40,00
|Buğday
|HMS
|1,20
|1,20
|Buğday unu
|HTS
|1,60
|1,80
|Razmol
|HTS
|1,10
|1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:59 Kaynak: AA
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