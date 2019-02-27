Afyonkarahisar Ticaret Borsası
23 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında piliç döner etinin kilogramı 10,40 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında piliç döner etinin kilogramı 10,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Piliç döner eti
|HTS
|10,40
|10,40
|Buğday
|HMS
|1,15
|1,15
|Arpa
|HMS
|0,85
|0,90
|Nohut
|HMS
|2,50
|2,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:28 Kaynak: AA
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