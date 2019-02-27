Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

23 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında piliç döner etinin kilogramı 10,40 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında piliç döner etinin kilogramı 10,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Piliç döner eti HTS10,4010,40
BuğdayHMS 1,151,15
ArpaHMS0,850,90
Nohut HMS2,502,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı

Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:51:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]