Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

17 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 31 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS27,0031,00
Sığır etiHTS23,0023,00
Kemiksiz etHTS32,5070,00
BuğdayHMS1,201,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:20 Kaynak: AA

Afyon, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi Sigara Üretim ve Paketlenmesinde Standartlar Belirlendi

Dokuz Eylül Üniversitesinde Tanzim Satış Noktası Kuruldu DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:37:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]