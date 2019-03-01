Afyonkarahisar Ticaret Borsası
17 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 31 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|27,00
|31,00
|Sığır eti
|HTS
|23,00
|23,00
|Kemiksiz et
|HTS
|32,50
|70,00
|Buğday
|HMS
|1,20
|1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:20 Kaynak: AA
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