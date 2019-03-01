Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük



En yüksek Dana eti HTS 27,00 31,00 Sığır eti HTS 23,00 23,00 Kemiksiz et HTS 32,50 70,00 Buğday HMS 1,20 1,30

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 31 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili