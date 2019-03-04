Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 26,90 lira, en yüksek 27,20 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 26,90 lira, en yüksek 27,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Karkas et
|HTS
|26,90
|27,20
|Buğday
|HMS
|0,90
|0,90
|Arpa
|HMS
|0,80
|0,80
|Buğday unu
|HTS
|1,38
|1,98
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:54 Kaynak: AA
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