Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 26,90 lira, en yüksek 27,20 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 26,90 lira, en yüksek 27,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Karkas et HTS26,9027,20
BuğdayHMS0,900,90
ArpaHMS0,800,80
Buğday unu HTS1,381,98
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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