Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük



En yüksek Karkas et HTS 26,90 27,20 Buğday HMS 0,90 0,90 Arpa HMS 0,80 0,80 Buğday unu HTS 1,38 1,98

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 26,90 lira, en yüksek 27,20 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili