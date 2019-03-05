Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 18 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 18 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Karkas et
|HTS
|18,00
|29,00
|Kemiksiz et
|HTS
|25,00
|74,00
|Arpa
|HMS
|0,85
|1,12
|Buğday
|HMS
|0,90
|1,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:15 Kaynak: AA
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