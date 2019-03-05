Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 18 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 18 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Karkas et HTS18,0029,00
Kemiksiz etHTS25,0074,00
ArpaHMS0,851,12
Buğday HMS0,901,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:15 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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