Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük



En yüksek Karkas et HTS 18,00 29,00 Kemiksiz et HTS 25,00 74,00 Arpa HMS 0,85 1,12 Buğday HMS 0,90 1,25

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 18 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili