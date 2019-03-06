Afyonkarahisar Ticaret Borsası
2 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|27,00
|30,00
|Sığır eti
|HTS
|23,00
|23,00
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,20
|Buğday
|HMS
|1,00
|1,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:08 Kaynak: AA
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