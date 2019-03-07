Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

2 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 15,25 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 15,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kırıntı et HTS13,0015,25
Mavi haşhaş HTS23,5023,50
ArpaHMS1,151,15
Buğday HMS1,301,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:36 Kaynak: AA

Ekonomi
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