Afyonkarahisar Ticaret Borsası
2 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 15,25 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 15,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kırıntı et
|HTS
|13,00
|15,25
|Mavi haşhaş
|HTS
|23,50
|23,50
|Arpa
|HMS
|1,15
|1,15
|Buğday
|HMS
|1,30
|1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:36 Kaynak: AA
80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü
Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi
Digiturk'e Rekabet Soruşturması
Uçuş İptalleri ve Rötarlar, AB'ye Pahalıya Mal Oldu