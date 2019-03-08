Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 21,60 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 21,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Sucuk HTS21,6021,60
Pastırma HTS83,6083,60
SalamHTS12,0212,02
Buğday HMS1,001,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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