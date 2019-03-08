Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 21,60 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 21,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Sucuk
|HTS
|21,60
|21,60
|Pastırma
|HTS
|83,60
|83,60
|Salam
|HTS
|12,02
|12,02
|Buğday
|HMS
|1,00
|1,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:09 Kaynak: AA
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