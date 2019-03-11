Afyonkarahisar Ticaret Borsası
23 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 39,64 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 39,64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|39,64
|39,64
|Kırıntı et
|HTS
|18,00
|18,00
|Karaciğer
|HTS
|18,00
|25,00
|Buğday
|HMS
|0,95
|0,95
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA
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