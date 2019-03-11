Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

23 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 39,64 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 39,64 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et HTS39,6439,64
Kırıntı et HTS18,0018,00
KaraciğerHTS18,0025,00
Buğday HMS0,950,95
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Afyon, Ekonomi
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